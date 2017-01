Lille maja kutsub draamaõpetajaid valguskujunduse ja füüsilise teatri koolituspäevadele

Valgustehnika ja -kujunduse päeval tutvutakse erinevate valgustite ja nende omadustega ning saadakse aimu valguskujunduse põhitõdedest. Praktiliselt proovitakse läbi, kuidas teha kooliteatrit siis, kui kasutada on teatrivalgustid, ning kuidas luua lavastusele valguskujundust siis, kui kasutada ei ole teatrivalgusteid.

Füüsilise teatri koolituspäeval otsitakse vastust küsimusele, kuidas luua kooliteatris füüsilisi, visuaalseid ja mängulisi kujundeid. Õpituba innustab katsetama ja otsima. Draamaõpetajad saavad ideid, kuidas julgustada õpilasnäitlejaid loovalt oma keha kasutama.

Draamaõpetajate koolituspäevad kuuluvad tänavuse Tartu kooliteatrite festivali ettevalmistusprogrammi. Lisaks valguskujunduse ja füüsilise teatri õppepäevadele toimus sügisesel koolivaheajal ka repertuaaripäev, mille juhendaja Marite H. Butkaite jagas õpetajatele dramatiseerimisjuhiseid.

Möödunud kevadel kaardistasid Tartu draamaõpetajad oma täienduskoolituse vajadusi ja tänu Eesti Harrastusteatrite Liidule on soovid järk-järgult teoks saamas. Projektijuht Auli Auväärt avaldas lootust, et draamaõpetajate koolituspäevadel õpitava viljad on nähtavad juba tänavusel festivalil, mis toimub 31. märtsist 2. aprillini Tartu Uues Teatris.