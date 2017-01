Rahvusvahelise kooli unistus avarast majast täitub juba õige pea

Tartu rahvusvahelisel koolil on kolimisel suured ootused. Pildil seisab praeguse koolimaja uksel direktor Kristi Aria (esiplaanil) ning tema selja tagant piiluvad õpilased Ilanit Stern (vasakult), Joosep Voltein ja Lari Paukkunen. Õpilased rääkisid, et uude majja kolimise mõte neile meeldib, sest seal on klassiruumid suuremad ja jagub rohkem ruumi ka nii­sama aega veeta.

FOTO: Margus Ansu / Postimees