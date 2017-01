Lahkuv prefekt Tarmo Kohv: tuleb teha otsuseid, et elu läheks edasi

Kui mõned suurt kajastust saanud sündmused välja arvata, siis mida mullusest on põhjust politsei töömailt meenutada?

Vaadates statistikat, võib öelda, et aasta oli üpriski stabiilne. Kuritegevuse üldine tase alaneb. Kindlasti on tegemist ka formaal-juriidilise muutusega. Et tegu läheks arvesse kuriteona, peab nüüd tekitatud kahju suurus olema vähemalt 200 eurot, varem algas kuritegu 60 eurost.

Varavastaseid süütegusid ongi vähemaks jäänud, sest inimeste elatustase on tõusnud. Suurenenud sissetulekud võimaldavad kahjuks tarbida ka rohkem alkoholi, millest omakorda on suurenenud perevägivallajuhtumite hulk. Lähisuhtevägivalda on saanud tunda ka lapsed ja kurb on tendents, et ka naised on muutunud üha vägivaldsemaks.