Linnamuuseum avas uue veebilehe ning Ülejõe interaktiivse kaardirakenduse

«Uus veebileht on loodud külastajate vajadusi silmas pidades,» kinnitasTartu linnamuuseumi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Laura Maide ja lisas, et kahetasandiline peamenüü ja rippmenüü võimaldavad lehelt kergesti soovitud info üles leida.

Erinevalt varasemast on nüüd võimalus muuseumides toimuvaid sündmusi näha ja otsida ka kalendervaates. Muuseumist parema ülevaate saamiseks on loodud uusi sisutekste ja lisatud rohkelt illustratiivset pildimaterjali. Veebileht on vaadeldav ka mobiilis ja teistes nutiseadmetes.

Koos uue veebilehega on valmis saanud ka interaktiivne kaardirakendus «Ülejõe paigad ja lood», mille kaudu saab tutvuda Ülejõe praeguste ja endiste elanike lugude ja mälestustega linnaosa erinevatest asutustest, paikadest, sündmustest ja elu-olust. Enamus lugudest on pärit Nõukogude okupatsiooni ajast.

Lehele on kasutajatel võimalik sisestada ka endi lugusid ja mälestusi Ülejõel või mujal Tartus paiknevatest asutustest, kohtadest, sündmustest, elu-olust ja inimestest.

Kaardirakendus on valminud Tartu Linnamuuseumi projekti Üle Jõe (2015-2016) raames. Kasutatud on Üle Jõe projektis tehtud intervjuusid linnaosa praeguste ja endiste elanikega, millest on kaardirakendusse sisestatud 127 lugu. Lood on toimetatud ja osalejate nimed neis ei kajastu.

Intervjuud on läbi viidud koostöös Rakendusliku antropoloogia keskusega ja need on hoiul Tartu linnamuuseumi kogus. Kasutatud pildimaterjal pärineb Tartu linnamuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi kogudest. Kaardirakenduse valmimist on toetanud kultuuriministeerium.