Mainekas Briti arhitektuurikriitik tunnustab ERMi sisu ja vormi

Kaks aastat tagasi Suurbritannia ajakirjandusauhindade jagamisel aasta kriitiku tiitli pälvinud Rowan Moore on The Guardiani sõsarväljaande The Observeri aasta esimeses numbris võtnud luubi alla Eesti Rahva Muuseumi uue hoone. Moore’ile meeldib nii muuseumi sisu kui vorm, kogu ERMi iseloomustab ta kui «liigutavat ja avastusi pakkuvat».