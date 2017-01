Tartu linnamuuseumis kehtib uus hinnakiri

Muudatused hinnakirjas

Tartu linnamuuseumi, KGB kongide muuseumi ja 19. sajandi linnakodaniku muuseumi uued piletihinnad on järgmised: 4 eurot (täispilet), 2 eurot (sooduspilet) ja 8 eurot (perepilet).

Oskar Lutsu majamuuseumi ja Tartu Laulupeomuuseumi piletihinnad jäävad endiseks: 2 eurot (täispilet), 1 euro (sooduspilet) ja 5 eurot (perepilet). Tartu linnamuuseumit ja filiaale saab endiselt tasuta külastada iga kuu viimasel reedel.

Linnamuuseumis ja filiaalide eestikeelse giidi tasu on uuest aastast 15 eurot ja võõrkeelse giidi tasu 25 eurot. Erand on Oskar Lutsu majamuuseum, kus eestikeelse giidi tasu on 10 eurot ja võõrkeelse giidi tasu 15 eurot.

Muudatused lahtiolekuaegades

Külastajate soove arvestades on linnamuuseum uuest aastast avatud ka pühapäeviti. Muuseumi uued lahtiolekuajad on kolmapäevast pühapäevani kell 11–18. Esmaspäeviti ja teisipäeviti on muuseum suletud, kuid etteteatamisel võetakse gruppe vastu ka nendel päevadel.

Laulupeomuuseum on uuest aastast avatud teisipäevast pühapäevani kell 11–18.