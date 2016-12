Millised kohad on 1. jaanuaril külastajatele suletud ja millised avatud?

Need inimesed, kellel on vaja homme näiteks toidukraami varuda ja eelistavad selleks Tartu Kaubamaja või Kvartali keskust, peavad muu koha leidma, sest mõlemad keskused koos toiduosakondadega on 1. jaanuaril suletud. Külastajatele on suletud ka Kaubahall Küüni tänaval üheskoos Rimi kauplusega.

Tasku keskus on samuti kinni, küll on aga 1. korrusel paiknev Rimi avatud kell 12-20. Toidukauplustest käib töö ka Selverites, mis on klientidele 1. jaanuaril avatud kell 12-22. Avatud on ka Prisma kauplused, mis on aasta esimesel päeval avatud kell 12-23.

Need, kes ostivad 1. jaanuaril aga kohvikut, kus koos sõprade ja tuttavatega aega veeta, leiavad neid kesklinnas päris mitu. Raekoja platsil on klientidele kella 22ni avatud nii Suudlevad tudengid kui ka kohvik Pierre. Külastajatel on aga suletud Cafe Truffe ja restoran-lounge Kapriis.

Aasta esimesel päeval ootab külastajaid ka Ülikooli tänaval paiknev kohvik Werner, mis on avatud kella 20ni. Rüütli tänaval on avatud alates lõunast kuni kella 20ni ka prantsuspärane kohvik Crepp. Kohvik Krempel aga ootab kliente kella 18ni.