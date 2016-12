Aastalõputurniiril löömatuks jäänud Tammeka kogus kuhjaga häid emotsioone

Neist viikidest eriti magusad olid avapäeval välja võideldud 4:4 Levadiaga ja 3:3 FC Floraga – mõlemas mängus jäädi kahel korral kaheväravalisse kaotusseisu, ent lõpuks saadi ikkagi punkt tabelisse. Seejuures Levadia vastu lõi Andre Paju viigivärava kümme sekundit enne lõpusireeni.

Seoses meeskonda tabanud viirushaigustega jooksis Tammeka eest platsile ka üks tõeline üllatusmees – kunagine noortekoondislane Marti Pähn, kes on kuuel viimasel hooajal esindanud madalamates liigades pallinud JK Welcot. Kõrgliigas jooksis Pähn Tammeka eest platsile viimati nii ammu kui 2008. aasta 23. augustil.

Ometi polnud uuest hooajast Tammeka U21 meeskonna peatreenerina töötava Pähni oskused kuidagi rooste läinud, jala sai ta valgeks kohe avamängus Nõmme Kalju vastu. Samuti lõi ta värava 1:1 viigimängus Infonetiga.

«Et turniirieelsetes trennides mehi nappis, tegin need koos meeskonnaga kaasa ja viimasel päeval enne turniiri otsustasime, et igaks juhuks registreerime mind ka koosseisu, et kui veel keegi peaks haigeks jääma või vigastada saama, ei oleks meeskond väga õhuke,» selgitas Pähn oma aastalõputurniiril osalemist.

Tammeka kolmandat kohta Pähn otseselt üllatuseks ei pidanud, sest aastalõputurniiri puhul ei tea kunagi enne turniiri algust, mis juhtuma hakkab.

«Kui vaadata eelmise hooaja punktiseisu (Tammeka sai meistriliigas seitsmenda koha – toim), siis võib-olla võib seda kohta üllatuseks pidada, kuid kui vaadata meie mängupilti turniiril, siis oli see korralik ja ei saa öelda küll, et me saime need tulemused tänu sellele, et meil kuidagi üleliia palju vedas,» arutles vutimees.

Kuigi Tammeka oli enne turniiri teinud vaid viis ühistreeningut, pidasid Pähni hinnangul mehed koormusele hästi vastu ning kõik keegi ära ei kukkunud. Paaril puhul õnnestus tartlastel skoori teha ka kavalalt lahti mängitud karistuslöökide järel ning Pähn ei salanud, et neid kombinatsioone enne turniiri pisut ka harjutati.

Kõige olulisemaks peab Marti Pähn aga seda, et aastalõputurniiril suudeti pakkuda positiivseid emotsioone nii endale kui poolehoidjatele – just see oli ka meeskonna põhiline turniirieelne eesmärk.

Tammeka meeskond autasustamisel. / Kaspar Koort

Kuigi Pähn tunnistas, et turniiri edenedes nautis ta mängimist üha enam ning ta jäi nende kahe päevaga väga rahule, pole tema sõnul kuigi tõenäoline, et ta võiks uuel hooajal Tammeka esindusmeeskonda ka meistriliigas aidata, mehe põhirõhk läheb ikkagi U21 koosseisu treenimisele. Uueks hooajaks esiliiga A-sse tõusnud Welcot Pähn algaval aastal kindlasti ei esinda, kuna esiliiga A ja esiliiga B (kus mängib Tammeka U21) mänguajad suuresti kattuvad.

«Aga mängida mulle meeldib ja ehk jooksen platsile mõnes muus Tammeka meeskonnas,» ütles Pähn.

Tammeka mängud aastalõputurniiril:

vs Nõmme Kalju 3:2

vs Sillamäe Kalev 1:0

vs FC Levadia 4:4

vs FC Flora 3:3

vs FC Infonet 1:1

vs Pärnu linnameeskond 6:1

vs Paide linnameeskond 1:1

vs Narva Trans 2:2

vs Rakvere Tarvas 1:0

Meeskonna edukaimad väravakütid olid Silver Grauberg ja Martin Aasmäe 3 tabamusega.

Lõplik paremusjärjestus: