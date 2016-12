Kutsehariduskeskus avab talvise vastuvõtu rekordarvu erialadega

Juba veebruarist saab õppida nii plaatija või keevitaja ametioskusi kui ka kütte-ja jahutussüsteemide lukksepa või pottsepp-selli erialal. Sessioonõppes saab õppida muu hulgas ka reisikonsultandi või giidi oskusi ning töökohapõhiselt kaubanduse erialasid. Ka toidu- ja iluvaldkonnas on rohkesti erialasid: juuksuriamet, rätsepatöö, pagari-, kondiitri- või kelneriõpingud.

Suurimaks uuenduseks on aga kosmeetiku ja küünetehniku eriala avamine, mis on kutsehariduskeskuse uued iluvaldkonna erialad. Küll aga tuleb tähele panna, et kui üldiselt on kutseõpingud õppijatele tasuta, siis kosmeetiku ja küünetehniku erialaõpingute eest tuleb õppetasu maksta.

Mitmete erialade puhul pakutakse aga enesetäiendamise võimalusi neile, kel erialaõpingud või erialane töökogemus olemas. Näiteks autovaldkonnas saab õppida mootorsõiduki diagnostikuks või kere- ja värvitööde meistriks. Ka meesterätsepa ja turismiettevõtte juhtimise eriala õppimine eeldab baasoskuste olemasolu.

Kutsehariduskeskuse õppekorralduse juht Mariann Karja märkis, et üha enam pakub kool täiendus- ja ümberõppevõimalusi juba töötavatele inimestele ning seetõttu on talviste erialade valikus rohkem paindlikke õppevorme aga ka lühemaid õppekavasid.

Dokumentide vastuvõtt leiab kutsehariduskeskuses 2.-13. jaanuarini. Kõikide erialade ja õppevormidega saab lähemalt tutvuda kooli kodulehel www.khk.ee/vastuvott/.