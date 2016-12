Ülevaade: Tartu 2016. aasta arvudes

2495 last, 1308 poissi ja 1187 tüdrukut, sündis ülikooli kliinikumis (29. detsembri kella 10 seisuga). Nende laste hulgas on 41 kaksikutepaari ja ühed kolmikud. Kolmel päeval aastas oli sünnitusi 14, ühel päeval ei sündinud ühtegi last, keskmine sünnituste arv päevas oli 7.

240 last, 133 tütart ja 107 poega, sündis ülikooli kliinikumis suurima laste sünniarvuga kuus augustis. Samal kuul sündisid ka kolmed kaksikud.