Tõnu Lehtsaare arvates on lõppev aasta olnud Eestile hea, sest me saime endale uue presidendi. Asjaolu, et president ei osale jumalateenistustel, pole Lehtsaare silmis määrava tähtsusega.

Professor Tõnu Lehtsaar on tuntud mehena, kes austab traditsioonilisi väärtusi ega häbene neist sirge seljaga kõnelda. Lehtsaar tõdeb maailmas võimust võtnud ärevatest aegadest rääkides, et ükski olukord pole kunagi nii halb, et see ei saaks paremaks minna. Kui saame midagi teha, et kusagil kannatus vaikiks või keegi, kes on pikali, tõuseks jalule, siis ongi meie olemises mõte.