Fotod: aastalõputurniiril pääsesid platsile kõrgliigaklubid

Lisaks Pärnule ja Rakeverele võtavad turniirist osa ka kõik ülejäänud lõppenud hooajal kõrgliigas pallinud meeskonnad: FC Infonet, FC Levadia, Nõmme Kalju, FC Flora, Sillamäe Kalev, Paide linnameeskond, Tartu Tammeka ja Narva Trans. Kõik meeskonnad mängivad omavahel ühe korra läbi ning enim punkte teeniv tiim kroonitakse turniiri võitjaks.

Turniiril mängitakse minijalgpalli põhimõttel, kus korraga on ühest meeskonnast platsil viis väljakumängijat ja väravavaht. Üks matš kestab 17 minutit, seejuures viimasel minutil pannakse pauside ajal mänguaeg seisma. See tähendab seda, et ühe tunni jooksul jõutakse maha pidada kolm vutilahingut.

Turniiri võistluspäevad venivad sügavatesse õhtutundidesse, avapäeva viimane matš Pärnu linnameeskonna ja FC Flora vahel algab kell 22.20. Homme ehk reedel alustatakse mängudega kell 15, viimane kohtumine FC Flora ja FC Levadia vahel algab kell 22.

Lisaks meeste meistriliiga turniirile selguvad homme parimad ka naiste kõrgliiga arvestuses. See turniir kestab hommikul kella kaheksast kuni päeval kella kaheni. Seejärel rivistuvad Annelinna spordimajja maha pandud kunstmurule spordiajakirjanike ja jalgpalliliidu võistkonnad, et maha pidada omavaheline vihane vutilahing.