Kolleegiauhinna said arstid Vivika Adamson ja Silver Sarapuu

Tänavu said kolleegiauhinna Vivika Adamson, kes on kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse arst ning Silver Sarapuu, kes on anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku I intensiivravi osakonna juhataja.

Kolleegiauhinna idee algataja, dr Ain Kaare sõnul on mõlemad arstid need, kes nõustavad teiste erialade arste alati täie tähelepanuga.

Nad mõlemad on oma eriala väljapaistvad spetsialistid, kes igapäevast tööd tehes on pälvinud kolleegide siira lugupidamise.

Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael lisas, et kolleegiauhinna väljaandmist korraldab kliinikumi eetikakomitee. Vastavalt antakse see arstile, arvestades tema kollegiaalsust, sõbralikkust, väärikat käitumist, abivalmidust ja tahet nõustada kolleege.

Kolleegiauhindu on kuni kaks ja neid hakatakse välja andma üldjuhul üks kord aastas. Esimesed saajad nimetas kliinikumi eetikakomitee, kuid edaspidi teevad ettepaneku kolleegiauhinna saajate osas eelmisel korral auhinna saanud arstid.