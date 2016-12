Otepää saunamaratonile pääseb tänavu piletiga

Kohad seitsmele varem peetud Euroopa saunamaratonile Otepääl on täitunud üleöö ning paljud osaleda soovijad jäänud pika ninaga. Nüüd otsustasid korraldajad e-kirja teel registreerimise virvarri lõpetada ning starti pääsevad need võistkonnad, kellel on ette näidata 60-eurone pilet.