Eramaja korstnast tuli leeke ja sädemeid

Kolmapäeva õhtul kella 23.11 ajal tuli teade Tartus Tammekuru põigus asuva eramaja korstnast lenduvatest sädemetest. Hoolimata majaomaniku kinnitusest, et kõik on korras, läksid päästjad kohale ja tuvastasid, et tõepoolest tuli korstnast nii sädemeid kui ka leeke, sest korstnas põles tahm.