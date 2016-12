Jõgeva- ja Tartumaale sünnib veel üks suurvald

Jõgeva- ja Tartumaal sünnib haldusreformi käigus vaid veel üks omavalitsus, mis on loodavast Jõgeva vallast suurem. Nimelt edestab Jõgeva piirkonna ühendomavalitsust praegu Elva vald, mille prognoositav suurus on tänavuse aasta rahvastikuregistri järgi 14 750 elanikku.

«Ühele etapile sai täna joon alla, nüüd tuleb kibekiiresti tegelda lepingu sisuga,» märkis Jõgeva linnavolikogu esimees Mihkel Kübar täna pärast lepingule alla kirjutamist.

Ta täpsustas, et tänavu sellele enam aega ei kulutata, kuid juba uue aasta algul, nädala pärast, tuleb ühinemise juhtkomisjon kokku ning asub töörühmi moodustama.

«Peamine on koostada uue omavalitsuse põhimäärus ja moodustada struktuur,» täpsustas Kübar.

Ühinemislepingus on kirjas, et uude Jõgeva vallavolikokku kuulub pärast järgmise aasta kohaliku omavalitsuse valimisi 27 liiget. Seni on täpsustamata, kui palju peaks olema liikmeid vallavalitsuses.

«Oleme mõelnud, et vallavalitsuses peaks olema esindatud iga ühinenud omavalitsuse esindajad, kuid täpne vallavalitsuse struktuur selgub töö käigus,» lisas ta.

Valla keskuseks saab Jõgeva linn, kuid Torma ja Palamuse vallamaju ei suleta. Seal asuvad tööle uue ühendvalla teenuskeskused.