Raamat «Varjus» on hea äratundmisrõõm neile, kes on kasvõi linnunokatäie maitsnud mõne Eesti väikelinna või maavalla poliitelu. Need, kes väikeomavalitsuste võimuliinidest suurt midagi ei tea, saavad Ilmar Särje värskeimast teosest läbilõike sellest.