Lasita Maja uus tootmishoone pidas sarikapidu

Laiendusega lisandub tootmishoonele 8546 ruutmeetrit. Juurdeehitus peaks lõplikult valmima 2017. aasta suveks. Praegu ollakse töödega graafikus.

«Suurimaks väljakutseks on uue tootmishoone ehitustööde korraldamine nii, et olemasolevas tehases jätkuks igapäevane töö tõrgeteta,» märkis tootmishoone ehitusettevõtte, Embach Ehitus juht Andres Salusaar. Ta lisas, et teiseks ehituslikuks väljakutseks saab olema uue ja olemasoleva tootmishoone ühendamine igapäevast tööd häirimata.

Lasita Maja investeerib oma puitmajade tootmishoone laiendusega mitte ainult ettevõtte, vaid Eesti puidutoodete tööstuse arengusse ja ekspordivõimekusse tervikuna. Uue tootmishoone eesmärgiks on suurendada mahtu ja seejuures ka töötajate arvu.