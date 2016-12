Tammekat kimbutavad koduse aastalõputurniiri eel viirushaigused

Koos Kaido Koppeliga Tammeka peatreenerikohuseid täitev Mario Hansi nentis, et viie-kuue mängijaga nad haigestumise tõttu arvestada ei saa ning sestap kaasatakse koosseisu mitmeid pallureid duubelmeeskonnast.

«Ei julge aastalõputurniiri pärast sellist riski võtta, et haigeid platsile panna,» ütles Hansi ja täpsustas, et kindlasti jäävad kõrvale meeskonna kapten Kaarel Kiidron ning ääreründajad Kevin Rääbis ja Sander Kapper. Kahtlane on ka esiväravavaht Karl Johann Pechteri osalemine.

Tammeka alustas ühistreeningutega möödunud reedel. Ühtegi testitavat meeskonna juures hetkel ei ole ning nii pole tartlaste aastalõputurniiri koosseisus ka erilisi üllatusi. «Meie tava pole ka kunagi olnud, et aastalõputurniiriks mingeid mängijaid juurde võtame, pigem on eesmärgiks šõu rahvale. Tulemuse peale hakkame ikkagi hooajal mängima ja selleks algab ettevalmistus jaanuaris,» rääkis Hansi.

See ei tähenda samas muidugi seda, et meeskond läheks aastalõputurniiril platsile kaotama, kõigis mängudes üritatakse välja pitsitada hetke maksimum. «Kõik on spordimehed ja keegi kaotada ei taha. Kui vastane paneb kõvasti, paned ikka ise ka kõvasti,» teab endine tippmängija Hansi omast kogemusest.

Kahe hooaja vahel on Tammekast lahkunud kolm mängijat. Kui Kristjan Tiirik lõpetas karjääri, siis Martin Miller siirdus FC Florasse ja Tristan Koskor Paide linnameeskonda. Ülejäänud mehed peaksid jätkama Tammekas, kaasa arvatud Sander Kapper, Silver Grauberg, Randin Rande ja Andrei Sadovoi, kes kõik on Tartu jalgpalli esindusklubis laenulepingutega.

«Siiski, Kaspar Paur vähemalt kuni hooaja ettevalmistuse lõpuni meie juures ei ole, tema omanikklubi Flora tahab näha, mis konditsiooni oleme ta suutnud ajada,» täpsustas Mario Hansi.

Tammeka mängud aastalõputurniiril

Neljapäev, 29. detsember

15.40 vs Nõmme Kalju

17.20 vs Sillamäe Kalev

19.40 vs FC Levadia

21.00 vs FC Flora

22.00 vs FC Infonet

Reede, 30. detsember

15.40 vs Pärnu linnameeskond

17.20 vs Paide linnameeskond

19.20 vs Narva Trans

20.40 vs Rakvere Tarvas