Vanemuine lõpetab aasta traditsioonilise balliga

Publiku ette astuvad Lauri Liiv kavaga «The Tribute to Michael Bublé», Koit Toome ja Kaire Vilgats. Tantsuks mängib Vanemuise sümfooniaorkester.

Shakespeare’i kohvikus loovad aga meeleolu laulja Ele Millistfer ja pianist Themuri Sulamanidze ning Vanemuise brittidest balletiartistide bänd «Läbi linna». Öökontserdil pealkirjaga «Mulle meenub üks laul» esineb Erki Otsman.

Vanemuise suurel laval lahutab meelt draamatrupp etteastega «AUS TV», teksti autor on Rein Pakk. Balletitrupp esitab aga sõu «Fouette, fouette!», lavastajaks Fabrice Gibert.

Muusikatrupp saadab vana aasta ära etteastega «Bye, bye MMXVI!». Kaasa teeb ooperikoori meeskoor, Vanemuise sümfooniaorkester ning dirigeerib Martin Sildos.

Avatud on veel lastetuba. Samuti on kogu õhtu vältel on võimalik erinevatelt ekraanidelt jälgida Vanemuise teatrisaali programmi.

Balli õhtujuhid on Linda Kolde ja Veiko Porkanen.