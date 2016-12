Reporter elustamiskoolitusel ehk mis jäi AED aparaadi juures segaseks

Statistika ütleb, et keskmiselt vaid kolmandikest juhtudest alustavad juuresolijad elustamisega enne kiirabi saabumist. Mida teeksin mina, kas ma saaksin hakkama?

Koolitaja Andras Laugametsa esimene reegel kõlab: kui su kõrval vajub keegi kokku ja see kokkuvajumise põhjus näib selgusetu ning kui inimene ei hinga või on tema hingamine kuidagi ebaloomulik, siis alusta südamemassaaźi ning kleebi külge AED!

AED tähendabki elustamiskohvrit. Täht A ehk automatic märgib seda, et aparaat tunneb ise ära olukorra, mil südame vatsakesed fibrilleerivad. E ehk external tähistab kehavälist seadet ning D ehk defibrillator märgib normaalse südamerütmi taastamist.

Ma eeldan, et koht, kus traagiline juhtum aset leiab, on kas Aura, Tartu kaubamaja, Tasku, Lõunakeskus, ülikooli spordihoone, Annelinna spordihoone, Kvartal või V spaa, sest neis paikades on elustamiskohver olemas.

Pane telefon valjuhääldile

Esimene asi, mis teha tuleb, on valida 112, lülitada telefon valjuhääldile, panna see enda lähedusse nii, et käed oleksid vabad ning juba häirekeskuse töötajaga rääkimise ajal alustada rindkerele vajutustega.

Kui juhtumisi on mu kõrval teine inimene, saab ta südamemassaažiga aidata. Andras Laugamets ongi korraks see teine vapper inimene ning ma näen ta rindkerevajutuste tugevust ja sagedust.

Mina tõmban samal ajal oranži kohvri kaanel olevat klahvi enda poole, kaas hüppab plõksatusega üles. Üle terve ruumi hakkavad kõlama valjud käsklused: «Täiskasvanu režiim. Kui patsient on teadvuseta ja ei hinga…»

See «täiskasvanu režiim» tähendab, et kui elustatav inimene peaks olema alla kaheksa-aastane laps, tuleb minul kohvri paneelilt üles leida klahv, mille kohal on nii täiskasvanu kui ka lapse kujutis ning tõmmata klahv täiskasvanu kujutise alt lapse tingmärgi alla.

Lastel esineb südame äkksurma Laugametsa sõnul harva, see võib ette tulla kaasasündinud südamerikkega lastel. Siiski tasub lasterežiimist teadlik olla, kuna elektrišokk, mida laps äkksurma puhul vajab, on täiskasvanule antavast elektrišoki tugevusest palju väiksem.

Kohver mu jalge ees räägib edasi: «Eemalda patsiendi rinnalt riided. Võta AED aparaadist kandiline pakend. Ava pakend ja võta elektroodid välja… Aseta üks elektrood patsiendi parema rinna ülaossa ja teine vasakule küljele, nagu pakendil märgitud.»

Kohver räägib liiga valjult. Aga ma mõistan – õnnetus võib juhtuda rahvarohkes kohas, liiklusmüras, spordisaalis.

Kohver kõneleb peatumata ja kuidagi liiga palju. Tahan ka ise tegutseda niisama kiirelt. Kummardun, aga tajun, et ma ei ole kindel, kus on mu ees lamava inimese parem ja kus vasak külg. Mõtlen, kus on minu enda parem ja vasak pool ning kannan mõttes selle teadmise üle minu ees lamavale inimesele. Ma ei jõua üldse tähele panna, et ka kohvrisse on kleebitud päris hea skeem, mille vaatamine aitaks mind paremini, kui valjude käskluste kuulamine, mis teeb väga närviliseks.