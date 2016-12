Võidutöö kaunistab kohaliku põllumehe jõulukaarte

Perekond Hannide elamises hakkas piparkoogilõhn levima juba detsembri algul, mil pereema valmistas kümme kilo piparkoogitainast. Neli ja pool kilo sellest kulutasid pereema Inga Hanni ja tema viieaastane poeg Mait kombaini ehitamiseks, selle saatsid nad ka Tartu Postimehe piparkoogivõistlusele.

«Uskumatu! Kas tõesti?» oli Inga Hanni imestunud, kui ta sai teada, et nad võitsid piparkoogivõistluse teist korda. «Ma olin kindel, et kaks aastat järjest me ei võida,» sõnas ta. Mullu pälvisid ema ja poeg peapreemia järelkäruga traktori eest.