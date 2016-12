Värviraamatud toovad lastele lähemale geograafia, mõisaarhitektuuri ja kunsti

Regio on ühte trükisesse värvimiseks kogunud maastikumustreid, sh Vooremaa ja Supilinn. Teine annab võimaluse mängida mõisaarhitektuuri uurijat ja restauraatorit. Fotode ja abijoonte järgi saab joonistada mõisa peahoone osi, tutvuda mõisapargi erilise taimestikuga ja seda värvida, lõpetada seinamaalinguid.

Tartu kunstimuuseumi trükis annab lastele aimu, kui tähtsad on kunstniku töös värvid. Selleks on muuseumi direktor Rael Artel välja valinud Tartmuse kogust mõned teosed, mille järgi on tarbegraafik, illustraator ja tänavakunstnik Viktor Gurov joonistanud mustvalged pildid. Nende värvimist ja täiendamist teevad huvitavamaks ülesanded.

Trükise «See on kunsti- ja värviraamat lastele!» vahendusel saavad lapsed tutvust teha teiste hulgas Märt Laarmani, Malle Leisi, Kaarel Liimandi, Konrad Mäe, Peeter Mudisti, Ado Vabbe, Aleksander Vardi ja Eduard Wiiralti teostega.

Värvimisraamatu tegemise taga on Rael Arteli sõnul mitu mõtet. «Esiteks muidugi tutvustada lastele Eesti kunsti ikoonilisi teoseid, samuti seda, et kunst võib rääkida erinevatest asjadest ja erinev välja näha ning et iga ajastu kunst on oma nägu – teoste ajaline diapasoon on rohkem kui 100 aastat,» lisas ta. «Samuti soovisime lapsi loovalt mõtlema ärgitada – liikuda lihtsalt popi värviraamatu juurest rohkem loovat mõtlemist ja tegutsemist soosiva trükise poole.»

Lapsi kunstile lähendavat värvimisraamatut on testinud kirjastamise ajal lapsed ja lastevanemad.