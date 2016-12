Tegusates linnalaagrites läheb koolivaheaeg asja ette

Tartu kultuuri- ja haridusasutused korraldavad tavapäraselt koolivaheaegadel õpilastele linnalaagreid. Talvised laagripäevad jäävad valdavalt jaanuari esimese nädala teise poolde ja on suunatud pigem noorematele koolilastele.

Laagrikohad täituvad tavaliselt kiiresti, nii et kes alles praegu avastab, et sooviks oma lapse linnalaagrisse saata, ei pruugi enam vabu kohti leida.

Tartu loodusmaja koordinaator Tiina Lilleleht rääkis, et nende kolmepäevases laagris on kohti 50 lapsele, ent juba läinud neljapäeval oli vaba vaid üheksa kohta. Ta lisas aga, et alati juhtub, et mõni laps jääb haigeks ja tema asemel saab osaleda keegi teine. Nii võib oma osalussoovist siiski loodusmajale veel teada anda.

Kohad kiiresti täis

Lilleleht rääkis varasema kogemuse põhjal, et linnalaagrites osalevad peamiselt väiksemad lapsed, kel on koolivaheajal kodus igav. Vanemaid lapsi neisse laagritesse naljalt ei tõmba.

Loodusmaja laagris tehakse kolme päeva jooksul teatrit, joonistatakse, uuritakse mustreid loodusmaja talveaias ja Tartu kunstimuuseumis, meisterdatakse, mängitakse toas ja õues, valmistatakse tervislikke maiustusi endale ja talilindudele. Laagrit toetab Tartu linn, tänu sellele tuleb lapsevanemal maksta pisut väiksemat osalustasu kui linnalaagrites keskmiselt.

Valdavalt ongi linnalaagrid tasulised. Hinna sisse võib jääda ka lõunasöök, nagu loodusmaja laagris, või hoopis bussisõit ja teemaparkide piletid, nagu Tosca huvikooli laagris. Nimelt viib huvikool enda laagrilised ühel päeval Urvaste nõiariiki, teisel päeval Pokumaale.

Tasuta noortelaager

Erandina paistab silma aga Ahhaa teaduskeskuse kolmepäevane keskkonnateemaline noortelaager.

Esiteks on see tänu eurorahastusele tasuta ning teiseks mõeldud hoopiski gümnaasiuminoortele. Emajõe-Suursoos toimuvas laagris minnakse näiteks räätsamatkale ning korraldatakse merespordiõppusi. Ahhaa teaduskeskuse turundus- ja kommunikatsiooniassistent Kai Kaljumäe sõnas, et selle laagriga soovitakse suurendada noorte mere- ja keskkonnateadlikkust.

Lisaks pakub Ahhaa veeteemalist laagrit 10−13-aastastele ning 10−14-aastastele filmilaagrit, mis toimub öösel. Siis pääseb Kaljumäe sõnul ööpimeduses ka neisse ruumidesse, kuhu Ahhaa tavapärased külastajad ei satu.