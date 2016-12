Parimaks pagariks pürgiv Elva koolipoiss: tahan nüüd kogu aeg tegutseda

Kui pagarisaade eelmisel hooajal eetris oli, jälgis alates lapsepõlvest kokandust armastav Rasmus Punkar seda huviga, kuid tal ei tekkinud kordagi mõtet, et võiks seal ise ka osaleda. Tänavu kandideeris ta sõprade soovitusel saatesse. Kuigi esilagu poiss pikalt kaalus, kas anda oma soovist teada või mitte, jäi viimaks siiski mõte osalemisest kripeldama.

Pagarisaatesse oli soovijaid paarisaja ringis. Tagantjärele tunnistas Punkar, et oli endas päris kindel, et pääseb väljavalitute hulka. Ühelt poolt usub noormees, et rolli mängis tema noorus. Samuti kevadel välja antud kokaraamat.

Kohtunike ei karda

Elva koolipoiss rääkis, et kõige raskem oli tema jaoks pagarisaates sealse ahjuga nii-öelda sõbraks saamine, kuna see erines ahjust, mis tal kodus on, ega tahtnud välja valitud programmile alluda.

Noormees arvas samuti enne salvestusi, et küpsetamise teeb pingelisemaks pidev kaamerate ees olemine. Iseendalegi imestuseks ei pannud ta enamasti kaameraid tähelegi, sest kogu aeg oli toidu valmistamisega nii palju tegemist. Hirmu polnud ka kohtunike eest, kelle suust tuli nii negatiivset kui ka positiivset tagasisidet.

Kuigi Punkar on saates kõige noorem osaleja, tõdes noormees, et tegemist on siiski võistlusega ja järeleandmisi nooruse pärast ei tehtud. Seda ta ei eeldanudki. Punkar tunnistas, et kuigi võttis teisi osalejaid konkurentidena, siis võitma ta saatesse ei läinud, vaid pigem uusi elamusi otsima.

Teguderohke aasta

Nii nagu Rasmus Punkaril kadus pärast pitsaraamatu välja andmist pitsaisu, hoidis ta pärast pagarisaadet mõnda aega eemal ka ahjust. Nüüd, kui saate salvestusperioodist on möödas mitmeid kuid, teeb noormees paar korda nädalas kodus ise süüa. Seda ka pühade ajal, mil ta plaanis kindlasti kodus midagi valmis küpsetada.

Rasmus Punkar tõdes, et käesolev aasta on tema jaoks olnud väga teguderohke. Kevadel andis ta välja päris oma kokaraamatu «Ma armastan pitsat, pole midagi parata», mille pealkiri vihjab, et raamatusse on kokku kogutud noormehe erinevad pitsaretseptid. Seejärel kandideeris ta kokasaatesse. Samuti tekkis Elva koolipoisil võimalus olla töövarjuks Riigikogu esimehele.

Punkari sõnul on käesolev aasta andnud talle palju enesekindlust ja hoogu uuteks ettevõtmisteks. «Ma tahan nüüd kogu aeg tegutseda. Lihtsalt kodus passida - see ei meeldi mulle enam,» lausus ta.