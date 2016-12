Seekordne jõuluõhtu on küll pime ja porine, ent Eestimaa kalmistud on inimesi täis. On jõulud lisaks pidutsemisele ka mõtiskluste ja mäletamise aeg. Just nüüd käivad paljud surnuaedades, et süüdata lahkunud lähedaste mälestuseks küünlaid ja korrastada nende viimseid puhkepaiku.