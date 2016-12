Majaseinte ogaralt agar sodija sai trahvi peaaegu 5000 eurot

Ta oli värvidega rikkunud muu hulgas ärikeskuse Kvartal ja linnaraamatukogu fassaadi ning Fortuuna tänava mööbliettevõtte, Turu tänava katlamaja, Kalda tee ehitusmaterjalide poe ja Sadamateatri seina ning Lossi tänava kohviku seina ja aknaklaasid.

Joonistaja oli kohati nii ogaralt agar, et tema tegevuse jälgi on raske kokku lugeda. Muu hulgas on samas stiilis lainelisi jooni ja kirju Narva mäel Peetri kiriku aiapostil, Vabadussillal ja mujalgi.

Sodimine tabas ka Peetri kiriku aia posti. / Raimu Hanson

Politsei alustas mõne suurema sodimisjuhtumi uurimiseks väärteomenetluse. Kuulati üle kahju saajad ja hinnati tekitatud kahju, samuti vaatas politsei läbi mitmeid turvasalvestisi. Menetlustoimingutes selgus, et Tartu arvukate sodimiste taga on 29-aastane mees.

Tartu politseijaoskonna politseikapten Kert Kotkas ütles, et kuigi politsei tabas mehe reaalselt ka ühelt sodimiselt ning mõni aeg hiljem Turu tänava kauplusest 16 aerosoolvärvipudeli varguselt, ta ennast siiski nendes sodimistes süüdi ei tunnistanud ega osanud oma tegevust kuidagi selgitada ja mõtestada.

Tema arvele läks siiski suvest sügiseni tehtud kümmekond sodimist. Paragrahvi alusel, mis käsitleb varavastast süütegu väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu, sai ta karistuseks ühtekokku peaaegu 5000 eurot trahvi.

«Tänavakunstil on linnaruumis kindlasti oma asendamatu väärtus, kui see on tehtud sobilikku kohta ja kvaliteetselt. Professionaalid teevad seda kooskõlastatult maalinguobjektide omanikega ning täiendavad nii iga «pintslitõmbega» meie linna,» lisas politseikapten. «Kindlasti ei tohi aga keegi endale liiga kergelt tänavakunstniku tiitlit omistada ja värviballoon peos niisama pahatahtlikult teiste vara sodida. See on huligaanile omane käitumine.»