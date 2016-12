Enamik bussipiletid Tallinnast Tartusse on välja müüdud

Autodest on linnast väljuvatel teedel moodustunud tõenäoliselt juba praegu ummikud. Ka Tartu ringteel Lõunakeskuse juures venis autoderivi ennelõunal ebameeldivalt pikaks. Kes otsib veel viimaseid kingitusi, kes püüab jõuda koju, maakodusse või vanemate juurde.

Neil pealinnast Tartusse sõita soovijatel, kes loodavad ühistranspordile, pole jäänud enam palju variante. Bussidele on eelmüügipiletid tänaseks suuresti välja müüdud. Kohti leidub veel mõnedele hilisõhtustele reisidele. Rongide kohapealt pole teateid, et neile enam ei pääseks. Üsna täis on rongid aga ka tavapärastel nädalalõppudel ja pole alust arvata, et reisijaid täna vähem oleks.

Seevastu homme on kõik juba rahulikum. Bussipileteid leidub pea igale väljumisele.