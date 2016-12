Tartus autolt löögi saanud 8-aastane poiss peab jõulud veetma haiglas

Õnnetus juhtus täna kella 16.30 paiku Sõpruse puiesteel, teatas politsei. Esialgsetel andmetel sai 8-aastane poiss löögi sõiduautolt Nissan, mida juhtis 54-aastane mees.

«Esialgsetel andmetel ei pööranud poiss tõenäoliselt piisavat tähelepanu lähenenud sõidukile ning jooksis sõiduteele,» rääkis Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk. «Autojuhil ei õnnestunud lühikese vahemaa tõttu enam kahjuks aegsasti pidurdada ja kokkupõrget vältida.»

Virk lisas, et sõidukilt löögi saanud lapse vigastused on rasked ning ta jäeti haiglaravile. Politsei selgitas, et autojuht oli kaine ja omab juhtimisõigust.

Politsei palub kõigil oma lastele korduvalt meelde tuletada, kuskohast ja kuidas ohutult sõiduteed ületada. «Kolm olulisimat märksõna, mida lastele sõidutee ületamise eel õpetada on «peatu, vaata, veendu» ning alles veendudes, et ohtu ei ole, võib teeületamisega algust teha,» ütles Virk.