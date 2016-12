Variku kooli klassiõpetaja Maire Kiidron näeb ja leiab oma õpilastes üles pigem head ning usub, et nii kodus kui koolis on kõige tähtsamad suhted. Oma praegusi õpilasi vaadates kujutab ta juba ette, kui särav tulevik neid ootab.

Klassiõpetaja Maire Kiidron, kes on 36 aastat igal tööpäeval Tartu Variku koolis klassi ette astunud, kuuleb sageli, et praeguse aja lapsed on muutunud laisaks ja mugavaks. Tema selle arusaamaga ei nõustu: «Lapsed on arukamad, silmad säravad rohkem. Mina näen selliseid lapsi.»