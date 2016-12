Tartu järgmise aasta eelarve on 159,7 miljonit eurot

Volikogu kinnitas täna Tartu linna 2017. aasta eelarve kogumahus 159 660 753 eurot.

Põhitegevuse tuludeks on planeeritud ligi 125 miljonit eurot. Linna peamine tuluallikas on 68,3 miljoni euroga üksikisiku tulumaks, mille prognoositav laekumine kasvab lõppeva aasta eelarvega võrreldes ligi 5 protsenti. Maamaksumäär jääb 2002. aastast kehtinud tasemele, mis on üks protsent maa maksustamishinnast.

Maamaksust plaanib linn järgmisel aastal tulu saada 700 000, parkimistasust 690 000, reklaamimaksust 410 000 ning teede ja tänavate sulgemise maksust 157 000 eurot.

Linnaasutuste kaupade ja teenuste müügist saab linn 17 miljonit, toetustest 37 miljonit.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 117 miljonit eurot, mis on ligikaudu sama palju kui lõppeval aastal.

Põhitegevuse kuludest 58 protsenti ehk 67 miljonit eurot läheb haridusele.

Investeerimis kulud 35 miljonit eurot, sellest 54 protsenti ehk 19 miljonit on linna raha, 46 protsenti ehk 16 miljonit eurot toetused.

Majanduse valdkonda investeeritakse 17,6 miljonit eurot. Tänavate ehituseks läheb 12,5 miljonit eurot.

Suuremad objektid on idaringtee kolmas etapp (6,3 miljonit) ning vaksali esine väljak koos parklate ja kergliiklusteedega (2,8 miljonit). Rajatakse rattateed Turusillalt Annelinna ning Aardla piirkonnas. Kesklinnas remonditakse Kaarsild ning uue näo saab Atlantise esine kaldakindlustus.

Haridus investeeringud on 11,8 miljonit eurot. Linnapiirkondade meetme toel valmivad kesklinnas Pepleri tänava uus lasteaed (3 miljonit) ning Kesklinna lastekeskuse juurdeehitis (2,2 miljonit). Alustatakse põhikoolide korrastamise programmiga ning esimesena renoveeritakse täielikult Raatuse kool (2,5 miljonit).

Uusi laene plaanib linn võtta kuus miljonit eurot. See teenis opositsioonilise Vabakunna kriitikat.

IRLi fraktsiooni esimees Jüri Kõre ütles eelarve kohta, et üldpilt pole paha, kuid selle taga on hulk väiksemaid pilte. Kriitikat tegi IRL näiteks selle kohta, et varem on Tartu eelarvet koostades järginud konservatiivsuse põhimõtet, kuid sellest on nüüd juurde laenates ja laenukoormust suurendades loobutud.

Eelarve kinnitamist toetas kriitikast hoolimata 32 volikogu liiget, vastu hääletas üks.