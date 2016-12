Keda me tegelikult tuppa toome, kui me toome tuppa jõulupuu? Kes on metsas tillukesele kuusele või kasvandusest müüki toodud nulule elama asunud või korraks seal peatunud ning leiab ennast nüüd inimese kodus nagu kaks lepatriinut filmis «Lepatriinude jõulud»? Küsimustele vastavad mutukate, sammaltaimede, samblike ja seente uurijad.