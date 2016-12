Aasta loodussõbraks valiti Tartu Lodjakoja eestvedaja

Kolm aastat tagasi, kui traditsioon alguse sai, valiti aasta loodussõbraks hundiuurija Peep Männil, kes ei ole mitte ainult teadlane ja looduskaitsja, vaid ka hea muusik ansamblis Ajutine Valitsus. Üle-eelmisel aastal peeti sama tiitli vääriliseks keskkonnaameti maakondlike loodusõhtute eestvedaja Piret Eensoo. Mullu pärjati tiitliga kirjanik ja semiootik Valdur Mikita, kel siis sai äsja valmis triloogia kolmas raamat «Metsik lingvistika» ja uus heliplaat «Iluküsija» koos Robert Jürjendali ja Kaido Kirikmäega.

«Valikut teha oli lihtne,» kinnitas Eesti looduskaitse seltsi esimees Jaan Riis Postimehele saadetud teates. Jõulude eel, mil mitmelgi keskkonnateemal, nagu näiteks Rail Baltic ja Eesti metsade kaitse, käib närviline võitlus, soovis selts tunnustada midagi püsivat ja samas nii olulist. «Sellepärast valisimegi aasta loodussõbraks Liisa-Lota Kaivo ja Jõmmu meeskonna.»

Peipsi lodi on Emajõel sõitnud juba 11 aastat. Jõmmuga on mööda Emajõge, Võrtsjärve ja Peipsit sõidutatud ning looduselamusi pakutud üle saja tuhandele inimesele. Seda on rohkem kui Tartu linna jagu rahvast, tõdes Riis.

Laureaat Liisa-Lota Kaivo ise leidis, et jõe pealt näeb maailm välja hoopis teistsugune kui kahe jalaga maapinnal seistes vaadata. Jõmmuga alustatakse kevadel juba 12. hooaega ning laev kulgeb oma rahulikus tempos mööda Emajõge päri- ja vastuvoolu.

Lisaks Jõmmule ja viikingilaevale Turm peab lodjakoda Sisevete Saatkonda. Ehitamisel on teine lodi, mis tuleb pea kaks korda suurem kui Jõmmu. Kevadel leiab sisevete suurim reisilaev Vanemuine pärast remondikuuri endale uue elu noorte jõe- ja järvehuntide akadeemia ujuva õppeklassina.