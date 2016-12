Luunjas avati humoorikas šaržinäitus

Raamatu autorid on Iiri Saar ja Kristel Lempu. Volikogu saali viivas fuajees on aga väljapanek «Vald on tema inimesed. Kes on pildil?», kus näeb kunstnik Kristjan Juusu loodud sõbralikke pilapilte kodukandi tuntud inimestest.

Näitus jääb avatuks 27. detsembrini ehk raamatuesitluseni, teatas valla veebileht.