Tartus ja Tallinnas saab pühadelõpumatkaga taas pekist priiks

Retkel läbitakse ligikaudu 42 kilomeetrit. Start antakse esmaspäeval Palupera raudteejaamast, kus vaheldumisi viis minutit joostes ja seejärel sama palju kõndides jõutakse sihtpunkti, Kantri hotelli juurde Tartus.

Matkatakse mitmesugustel radadel – väiksematest liiklusteedest metsateedeni. Võistlejad satuvad paikadesse, kus nad pole ilmselt varem käinud. Tartus on osalejate ülempiir 159 inimest. Vabu kohti mõlemas linnas veel jagub.

Matka üks korraldajatest, triatloniklubi TriSmile juhatuse liige Margus Püvi ütles, et esmaspäevane retk pole kindlasti koht, kus osalejad omavahel võistlevad. «Neid maratone Eestis on piisavalt palju. Meil on sotsiaalne maraton, kus on aega suhelda ja tutvuda. Me välistame võistlusmomendi täielikult,» lausus ta.

Osalejatest moodustatakse kolm temporühma. Püvi sõnul läbitakse matk keskmiselt viie tunniga, kiiremad lõpetavad umbes pool tundi varem. Oma mõju avaldab ka ilm.

Rong stardipaigale väljub Tartust esmaspäeval kell 10.10. Täpsemat teavet Tartu matka kohta leiab ürituse Facebooki lehelt.