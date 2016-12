Reval Café laienes Tartusse

Ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Maarja-Triin Krabi kinnitas Tartu Postimehele, et mõte Emajõelinna tulla on firmal tegelikult olnud juba pikemat aega, sest mitmed tartlased on selleks soovi avaldanud. Ruumid leiti Riia 4 aadressil, mis peaks heade mõtete linnas olema sobivaks kohaks linna tuiksoonel, kus teha kiire kohvipaus või siis nautida pikemalt hubast olemist, leidis Krabi. Kohvik on avatud varajastest hommikutundidest kuni hilisõhtuni.

Küsimusele, kas kett plaanib laienemist ka teistesse Eesti linnadesse vastas Krabi, et hetkel sellist plaani ei ole. «Meie jaoks ei ole kohvikutega laienemine olnud kunagi eesmärk omaette. Kaalume alati hoolikalt läbi uue asukoha eelised ja ohud.»

Tartu Reval Café pakub kundedele klassikalisi Revali toite, hõlmates hommikusöögivalikut, erinevaid salateid ja võileibu. Samas pakutakse ka tõhusamaid praade ja suppe ning toite, mis pealinna Revalite külastajate seas populaarsemad.

Kundesid peibutada lootetakse ka kohvijookide ning endavalmistatud Itaalia stiilis käsitööjäätisega.