Tartu, Laeva ja Piirissaare vald panid leivad ühte kappi

«Kõik läks plaani kohaselt, leping on allkirjastatud,» kinnitas Tartu valla vallavanem Aivar Soop.

Ta lisas, et Tartu, Laeva ja Piirissaare valla esindajad on uue, haldusreformi seadusele vastava, vähemalt 5000 elanikuga omavalitsuse moodustamiseks omalt poolt kõik teinud. Nüüd on tarvis valitsusel vajalikud muutused kinnitada-vormistada.

Tartu, Laeva ja Piirissaare vallast moodustuva uue, ligi 8100 elanikuga omavalitsuse nimi on Tartu vald, mille keskus on Kõrvekülas. Valla teenuskeskused hakkavad asuma Laevas, Piirissaarel ja Tartus.

Nädal tagasi, 14. detsembril kirjutasid ühinemislepingule alla Elva linna, Puhja, Konguta, Rannu, Rõngu ja Palupera valla esindajad. Nendest kuuest omavalitsusest moodustub 14 750 elanikuga Elva vald.