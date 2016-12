Kolm tulevast proviisorit said tõhusa stipendiumi

Stipendiumi suurus on 800 eurot.

Jekaterina Maksimovitš uuris Tartu Veeriku kooli kahe kooliastme – 9-12 aastat ja 13-16 aastat – laste ravimiteadlikkust. Tööst selgub, et üldiselt olid õpilaste teadmised ravimite ja sagedasemate haiguste kohta heal tasemel ning lapsed teadsid ravimite puhul nii nende kasulikkusest kui ka võimalikest ohtudest. Samas leiab autor, et tarvis oleks arendada ravimitemaatika käsitlemist koolis ning tuleks piirata ravimite kättesaadavuse võimalusi kodusest ravimikapist.

Indrek Ventmanni uurimistöö koondas endas Tartu elanike arvamusi apteegist ja apteegiteenindusest. Töö analüüsib kokku kahel kümnendil – 1993, 2005 ja 2015 – Tartu inimeste seas läbi viidud küsitluste tulemusi. Uurimusest nähtub, et kasvanud on nii proviisorite kui ka apteekide koostöö teiste tervishoiusüsteemi osadega, samas võiks see olla tänasest veelgi tõhusam ja patsienti enam toetavam.

Kolmas stipendiumi pälvinud tudeng Veera Bobrova käsitles ravimite ohutut kasutamist eakatel Soome patsientidel. Mitmete uuringute väitel soodustab personaalne pakendamine ravimite ohutut kasutamist, parandab ravikvaliteeti ja vähendab hospitaliseerimise sagedust. Oma uurimistöös leidis töö autor, et lisaks ravimite personaalsele pakendamisele on oluline jälgida ka patsiendi vanusest lähtuvat ravimite sobivust. Selleks on välja töötatud rahvusvahelised andmebaasid, mille kasutamine nii Soomes kui Eestis peaks tulevikus olema tervishoiutöötajate igapäevapraktika.

TÜ farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal tunnustas Eesti akadeemilise farmaatsia seltsi ja BENU Apteegi poolt väljapandud stipendiumi pälvinud tudengeid aktuaalsete uurimisteemade valiku eest.

«Laste ravimiteadlikkust on Eestis väga vähe uuritud,» ütles Ain Raal. «Kuid ravimite kasutamisega seotud aspekte, kaasa arvatud erinevad ohud, on vajalik teadvustada juba varases nooruses, et täiskasvanuna oleks vähem ravimite ebaratsionaalset kasutamist. Samavõrra oluline on eakate inimeste ravimite ohutu kasutamine.»

BENU apteekide juhi Kaidi Kelti sõnul on kõik tänavu stipendiumi pälvinud tööd huvitavad mitte pelgalt erialaasjatundjatele, vaid tõstatavad väga praktilisi küsimusi koos soovituslike lahendustega.

Eelmisel aastal Eesti akadeemiline farmaatsia seltsi ja BENU Apteek Eesti OÜ koostöös loodud stipendiumifondist on tänaseks välja antud kokku kuus 800-eurost stipendiumi.