Kogumik analüüsib viimaseid parlamendivalimisi

Kogumiku peatükid käsitlevad 2015. aasta valimiste puhul popkultuurivõtete kasutamist ja kuulsuste kaasamist, demokraatiasõnumeid erakondade valimisprogrammides, vasak- ja parempoolset maailmavaadet Eesti valijaskonna seas ning e-valimiste poliitilist neutraalsust, teatas ülikooli pressiesindaja. Pikemaperioodilised analüüsid keskenduvad majandusprobleemide ja erakondliku eelistuse seostele aastatel 2013 - 2015. Samuti erakondade igakuiste populaarsusreitingute muutustele 2007 - 2015 ning erakondade esinumbri kujunemisele 1992 - 2015.

Raamatu ühe toimetaja lektor Rein Toomla sõnul andsid 2015. aasta valimised võimaluse tagasi vaadata taasiseseisvumise järgsetele arengutele valimiste korraldamises. «Näiteks selgub ehk mõnevõrra üllatuslikult, et 25 aasta lõikes on kõige edukam erakond olnud Keskerakond ning kui erakonnad enam-vähem samas vaimus jätkavad, kulub Reformierakonnal esikoha võitmiseks tublisti aega.»

Tänavu Tartu ülikoolis doktoritöö kaitsnud ja Euroopa riikide majanduse ning poliitilise toetuse vahelisi seoseid uurinud Liisa Talving kirjeldab, et kuigi Eesti nelja suurima erakonna toetust mõjutab eeskätt etniline lõhe ning valijate ideoloogiline enesemääratlus, mõjutas valimiskäitumist selgelt ka majandus. «Reformierakonna kui senise peaministripartei toetus majandusnäitajate paranedes kasvas, Keskerakonna kui juhtiva opositsioonipartei oma langes.»

Kogumiku toimetajateks on TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppejõud Rein Toomla, Mihkel Solvak ja Alar Kilp. Valimiskogumik on instituudi publikatsioonidesarja Politica 17. väljaanne ning see on huvilistele elektrooniliselt kättesaadav instituudi kodulehel.