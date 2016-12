Kunagi sõudekanalina rajama asutud, kuid pooleli jäänud Anne kanali südalinnapoolne osa on Tartu populaarne supluspaik. Teisel pool Sõpruse silda asub Anne kanali väiksem osa, mille kasutus on tagasihoidlikum. Nüüd on kaks seltskonda pöördunud linnavalitsuse poole ideega teha sellele kanaliosale paadisadam.