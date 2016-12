Lilled täiendavad värvilisi maale

Tartu rahvaülikooli floristikakursustel osalenud õpilased tegutsevad nüüd lilleklubis Juuli. Alaoja-Rein rääkis, et kunstniku maalid innustasid neid loodaval näitusel kasutama laes efektseid kultuurpaju krussis oksi koos punaste õuntega. Selgus aga, et just samasugused pajuoksad olid botaanikaaia näitusesaali lakke riputatud juba eelmise õunanäituse ajal, veripunased õunadki küljes. Nii lisasid Juuli klubi naised okste külge pea alaspidi rippuvad ratsuritähed, mis peaks varasema kogemuse järgi seal kolm nädalat vastu pidama. Et need suursugused lilled on seest õõnes varega, saab varre justkui vaasi täita veega.

Näitus «Juuli. Asi.» Tartu botaanikaaias / SILLE ANNUK

Aime Asi, kes on ise samuti Tartu Rahvaülikooli õpetaja, sõnas, et armastab oma maalides emotsioone väljendada ning julgetest värvidest pakatavad maalid valgustavad praegust halli ja pimedat aega. Neid värve ja maalide murduvaid jooni püüdsid Juuli klubi naised järele aimata lisaks ratsuritähtedele veel valgete jõulutähtede ja iileksi okstega. Näitus «Juuli. Asi.» pakub Tartu botaanikaaias värvielamust 8. jaanuarini.