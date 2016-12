Uue maja ehitus teeb jalakäijate elu keeruliseks

Luba taotleti 24. oktoobrist järgmise aasta 30. maini. Seitsmekuulise sulgemise eest maksab ehitaja linnale 950 eurot.

Ehitaja hooldab

Rand ja Tuulbergi projektijuht Toomas Karro ütles Tartu Postimehele, et trepi osaline sulgemine oli möödapääsmatu, kuna uue hoone ehitustegevus ei oleks kuidagi Kitsas 5 krundile ära mahtunud.

«Kogu see krunt on väga kitsas ning teisiti ei olnud võimalik. Maja on selliselt projekteeritud ja ehitusel on oma tehnoloogia. Meie kasutame oma võimalused ära,» selgitas ta.

Karro sõnul on ajutine kõnnitee linna maal ja selle hoolduse eest vastutab ehitaja. «Mina hooldan seda,» sõnas Karro. Ta ei varjanud, et ajutine ebamugavus on tekitanud mõnes jalakäijas ka pahameelt.

«Eelmisel nädalal oli keegi linna helistanud ja pahandanud. Pärast seda panime sinna kohe veel lisapiirded, mida saab käsipuuna kasutada. Meil on hoolduseks ka soola ja liiva varutud ning vajaduse korral lükkame lund,» lausus Karro. Tema sõnul jääb trepi ülemine osa suletuks uue maja valmimiseni.

Kõnealust kinnistut arendab Vallikraavi Kinnisvara. Projekti järgi kerkib Kitsa tänava äärde kolmekorruseline äriruumidega kortermaja.

Hoonesse on planeeritud 15 korterit, millest kahe- ja kolmetoalised jäävad esimesele ja teisele korrusele ning suuremad, neljatoalised kolmandale korrusele.

Korterid on kuni kolme meetri kõrguste lagedega ja suurte maast laeni ulatuvate akendega. Kõikidel korteritel on rõdu või terrass, kust avaneb vaade Toomemäele või Vanemuise teatrile.

Autode parkimiskohad on kavandatud hoone alla parklasse. Keldrikorrusel asuvad ka tehnoruumid ja panipaigad.

Üks äripind

Vallikraavi Kinnisvara juhataja Indrek Rentel ütles, et kuigi ametlikku müüki pole veel alustatud, on esimesed huvilised juba infot küsinud.

«Huvi on olnud, aga otseselt pole me eelmüüki veel teinud. Oleme oma ehituseelarvet vaadanud ja korrigeerinud. Kui saame ehitushinna paika, oleme valmis müügihinna välja ütlema,» lausus ta.

Rentel arvas, et järgmise aasta alguses on ka täpne hinnainfo teada.

Arendaja sõnul ulatub ehituse maksumus üle kolme miljoni euro. «Sellest tulenevalt on korterite ruutmeetrihind üle 3000 euro,» sõnas ta.

Renteli sõnul on hoonesse läbi kahe korruse planeeritud ka üks äripind. «See sobiks näiteks mõnele soliidsele advokaadibüroole või hambaravikabinetiks,» ütles ta. Rentel ei välistanud, et firma jätab selle omale ja üürib välja.

Maja peaks valmima järgmise aasta juuni lõpus.