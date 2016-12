Veeteede amet välistas Emajõge sulgeva pontoonsilla

Kaarsillast mõnikümmend meetrit ülesvoolu paigaldamiseks pakkus firma Top Marine välja sellise lahendusega ujuvsilla, milles on veesõidukite läbisõiduks ava laiusega 4 meetrit ja kõrgusega 2,4 meetrit. Veeteede ameti seisukoht on, et ava peaks olema laiem ja kõrgem.

|

FOTO: Graafika Artur Kuus