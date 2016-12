Peipsi jääl jooksmas käinud naine sai piirivalvureilt noomida

Lõuna prefektuuri kinnitusel märkasid piirvalvurid 16. detsembril kella 11 ajal Peipsi järve jääl kaldast umbes 700 meetri kaugusel liikumas inimest. Jääl viibinud 34-aastane naine selgitas, et käis jää peal jooksmas.

Piirivalvurid suunasid ta tagasi kaldale ning selgitasid, et Peipsi järve jääle minek on keelatud, kuna jääolud on endiselt ebaühtlased ja sellest ei piisa ohutuks liikumiseks.