Politseil tuli lõpetada mitu kaklust

Lõuna prefektuuri kinnitusel sai politsei pühapäeva, 18. detsembri hommikul kella 7.30 paiku teate, et Tartus Raekoja platsil on kaks meest omavahel kaklema läinud. Politsei selgitas, et 18-aastane alkoholi tarvitanud mees tungis tüli käigus kallale tuttavale 23-aastasele mehele. Kannatanu esmaabi ei vajanud, politsei viis mehe asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Lööja viidi aga arestimajja kainenema.

Ööl vastu laupäeva, 17. detsembril kella nelja ajal ründas 28-aastane joobes mees Tartus Narva maanteel asuvas ööklubis turvatöötajat. Politsei pidas mehe kinni ning toimetas ta kainenema.

Paar tundi varem käisid korrakaitsjad ühes baaris Riia tänaval, kus kella 2.15 paiku tungis alkoholijoobes 31-aastane mees kallale 35-aastasele mehele. Politsei viis lööja kainenema.