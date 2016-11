Tähtveres lööb särama oma jõulupuu

Oma jõulupuu ehtimise idee käis juba tükk aega tagasi välja dirigent Lauri Breede, nüüd sai see tore mõte Tähtvere seltsi ja Tartu linnavalitsuse koostöös teoks. «Meie kuusk on küll veel pisut noor ja veidi ühelt poolt hõredam, aga see on päris ja rõõmustab meie inimesi loodetavasti ka järgmisel aastal,» ütles Tähtvere seltsi juhatuse liige Kadi Riive.

Jõulukuuse tuledega toetas Tartu linn. «Tähtvere selts saab linnalt kasutuses olnud kuusetuled, seltsidel pole raha ju laialt käes,» rääkis Tartu linnakunstnik Tiit Kaunissaare. «Linna kulul vaatavad asjatundjad tuled enne üle ja teevad need korda.»

Eile eraldas Tartu linnavalitsus Tähtvere linnajao jõulupuu ehtimiseks ja advendiürituse korraldamiseks reservfondist 720 eurot.

Esimene meeleolukas koosviibimine kuue tee ristis kasvava jõulupuu ümber on laupäeva õhtul kella viiest seitsmeni. «Sööme piparkooke, joome glögi ning rõõmustame oma jõulupuu ja peagi saabuvate jõulude üle,» ütles Kadi Riive.