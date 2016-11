Galerii: lugejate lust ja rõõm laste kokaraamatu esitlusel

Pildigaleriisse on jäädvustunud paljud esitlusel viibinud lapsed koos vanematega, samuti Sänna Leiutajate külakooli õpilased, banaanijäätise meisterdamine ning raamatu kohapeal ostnutest loosi teel kingi võitja – kingiks osutus blender, mis igal perel toiduvalmistamisel ära kulub.

Raamatut «Lase mind kööki» esitleti 17. novembril Tartu Kaubamajas asuvas Apollo kaupluses; see on järg eelmisel aastal ilmunud Kahvliahvi kokaraamatule.

Lastele sobivatest retseptidest on lood kokku pannud ajakirjanik Merle Liivak ning Hele-Mai Alamaa, kel mõlemil on kolm last.

Kahvliahvi kokakool on noorte emade loodud mittetulundusühing, mis julgustab lapsevanemaid kaasama oma võsukesi toidu valmistamisel juba maast madalast. Et lapsed näeksid ja mõistaksid, millest toit koosneb ja kuidas see valmib ning suudaksid tänu sellele teha tervislikumaid toiduvalikuid