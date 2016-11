Linnaraamatukogu karniis saab värske värvi

Enne novembrikuise lume tulekut jõudsid töömehed soditud kohad valge värviga katta ja krohvida fassaadile tekkinud praod. Nüüd on ilmad taas soojemad ja täna said mehed tellingutel tööd jätkata.

Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna haldur Meelis Padar rääkis, et karniis parandatakse ja värvitakse umbes nelja meetri kõrguseni. Et seinte sodimine liigitus kindlustusjuhtumiks, katab soditud kohtade värvimise kulud kindlustus. Padari sõnul otsustati aga uue värviga katta kogu karniis, et ei jääks näotut üleminekut värske ja vana värvi vahel. Need kulud katab linnavalitsus.

Kompanii tänava poolse fassaadi viimistlemiseks ja grafiti likvideerimiseks kulub 19 032 eurot, sellest 8190 eurot katab kindlustus.

Parimad jäävad alles

Linnaraamatukogu direktor Asko Tamme rääkis, et koostöös linnakunstnikuga otsustati mõned raamatukogu seinale tehtud taiesed siiski alles jätta. Nii saab seal edasi kerjata Edward von Lõnguse loodud pildil räbalais Tammsaare, kes pärast euro tulekut 25-krooniselt koondati.

Peale seinavärskenduse saab linnaraamatukogu tänavu 50 uut valvekaamerat. Asko Tamme sõnul jagatakse need ära peamaja ja harukogude vahel. Nendest on abi siis, kui keegi peaks veel raamatukogu seina sodima, ent ennekõike paigaldatakse kaamerad siseruumidesse töötajate ohutuse tagamiseks. Tamme lisas, et ka seni olid raamatukogu ruumides valvekaamerad, ent need olid ajast ja arust. Need välja vahetanud töölised naljatasid, et selliseid ei taheta isegi prügimäele.

Taas kohvikuta

Halb uudis on aga see, et umbes aasta tagasi raamatukogus taas avatud kohvik on jälle tühi. Asko Tamme sooviks leida sinna uue kohvikupidaja, ent see pole lihtne. «Võtan vastu sõbralikke pakkumisi, kui keegi tahaks tulla meile kohvikut pidama,» sõnas ta. Raskeks teeb selle asjaolu, et raamatukogu pole õhtuti lahti ja suvel on külastajaid vähevõitu.