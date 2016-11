Ka Otepääle jõudis jõulupuu

Hõbenulg toodi kohale Lea ja Arno Selge koduaiast ning see on 13 meetrit pikk. Otepää vallavalitsuse kommunaalteenistuse juhataja Urmas Kuldmaa ütles, et hõbenulg on struktuurilt kaharam kui tavaline kuusk.

«Linnapildis on hõbenulg uhkema välimusega kui kuusk,» märkis Kuldmaa. «Nulgu on jälle keerulisem transportida, kuna see on hapram.»

Jõulupuul süttivad tuled 27. novembril, kui Otepää keskväljakul süüdatakse pidulikult advendiküünlad. Laulavad Helen Kirsi ja Geir Kudu ning esinevad Otepää linetantsijad.

Advendiküünla süütavad EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa ja Otepää valla juhid. Kell neli pärastlõunal algab Otepää kultuurikeskuses advendikontsert, kus esineb kitarril Priit Peterson.