Plastjäätmete infoõhtul saab kilekottidest hüppenööri meisterdada

Tänases maailmas on väga keeruline on elada nii, et ei tekiks plastjäätmeid. Kõik teavad, et plastiku prügikasti viskamine on vale, aga kas on olemas lihtne ja kättesaadav vahend kunagise lemmikmänguasja uueks muutmiseks?

Koostöös Eesti maaülikooli tehnikaüliõpilaste seltsi ning selle aasta Negavati võitnud Rohelaboriga on Spark Makerlab välja arendamas plasti taaskäitlusseadmeid, mis oleksid kõigile kättesaadavad ning lihtsasti kasutatavad.

24. novembril kell 18 algavale aruteluõhtule oodatakse kõiki aktiivselt osalema, katsetama ja astuma esimesi samme teadlikuma jäätmete taaskasutuse suunas.

«Maailma muutmiseks tuleb teha esimene samm, kõigepealt tuleb alustada oma kodust, oma tänavast, linnast. Kutsume kõiki saama targemaks ja teadlikumaks,» ütles Spark Makerlabi juht Tarvo Metspalu.

Lisaks aruteludele viiakse läbi erinevaid töötubasid, kus meisterdatakse kättesaadavatest plastikjäätmetest uusi asju, näiteks saab teada, kuidas teha vanadest kilekottidest hüppenööri.